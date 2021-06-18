Президент Швейцарии поделился впечатлениями от первых минут общения Путина и Байдена
18 июня 2021, 08:28
Президент Швейцарии Ги Пармелен прокомментировал российско-американский саммит, который прошел в среду, 16 июня, на вилле Ла-Гранж в Женеве. По его словам, самым запоминающемся моментом были первые минуты общения Владимира Путина и Джо Байдена.
«Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними как людьми, все складывается хорошо», - пояснил он в интервью местному телеканалу RTS.
Пармелен отметил, что российский лидер из тех людей, «кто не ходит вокруг да около». Президент Швейцариидобавил, что слова Путина направлены «прямо к цели», а он ценит это качество.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден «напрямую бросил вызов» Владимиру Путину по ряду вопросов.
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