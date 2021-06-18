Советник президента США Салливан: Байден «напрямую бросил вызов» Путину по ряду вопросов

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18 июня 2021, 07:58 Источник: РИА Новости

Фото: Джо Байден, kremlin.ru

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден «напрямую бросил вызов» российскому лидеру Владимиру Путину по ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека. Встреча мировых лидеров состоялась 16 июня в Женеве.

«Это касается и несправедливого задержания Алексея Навального, и попыток препятствовать работе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (СМИ, выполняющие функции иностранного агента), а также подробные публичные высказывания Байдена относительно прав человека и демократии», - пояснил он.

Салливан отметил, что США обозначали России «ясные пределы» действий, которые считают неприемлемыми в киберпространстве, а также обрисовали свои возможности на тот случай, если Москва не предпримет меры против киберпреступников, совершающих атаки на объекты «критически важной инфраструктуры».

Советник добавил, что президенты обсудили доступ к гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям на северо-востоке и северо-западе Сирии.

«Президент Путин не давал обязательств относительно того, как русские проголосуют по резолюции в ООН в июле, но это была конструктивная дискуссия, и мы считаем, что есть потенциал по совместной работе между США и Россией над положительным результатом, чтобы резолюцию провели, чтобы переход был сохранен. Также могут быть приняты другие меры по облегчению страданий сирийского народа в сотрудничестве между США и Россией», - уточнил Салливан.

По его словам, Вашингтон будет следить за прогрессом в работе с Москвой по ряду вопросов и не исключает принятие возможных решений со своей стороны, если тот не будет достигнут.

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