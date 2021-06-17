Премьер Чехии Бабиш заявил, что Прага должна наладить «новые отношения с Россией»

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17 июня 2021, 20:53

Прага, фото: pixabay.com

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага должна наладить «новые отношения с Россией». По его словам, странам следует обсудить имеющиеся проблемы в ходе двусторонней встречи.

«Глава МИД Чехии Якуб Кулганек сейчас организует встречу [об отношениях с Россией] с оппозицией, позвал все парламентские партии и движения, чтобы узнать их мнение. Несомненно, мы должны наладить новые отношения (с Россией). Я хочу сказать, что Чехия – суверенная страна, никто не имеет право вмешиваться в нашу внутреннюю политику, влиять на выборы», - пояснил он в эыире радиостанции "Частота 1".

Бабиш отметил, что такая же встреча будет организована в ближайшее время с участием МИД и представителей всех партий в парламенте. Он уверен, что Москве и Праге следует обсудить имеющиеся проблемы «с глазу на глаз» по примеру российско-американского саммита.

Напомним, что российское правительство утвердило список недружественных стран, в который вошли Чехия и США.

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