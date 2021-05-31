МИД Чехии призвал Россию исключить республику из списка «недружественных стран»
31 мая 2021, 19:51Источник:
РИА Новости
Включение Россией Чехии в список недружественных стран противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. В МИД республики призвали Россию исключить Чехию из этого перечня. В Праге отметили, что без исключения Чешской республики из этого перечня нельзя вернуться к нормализации отношений с Москвой.
Чехия в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, жертвами которого были два человека.
Чехия выслала 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата. В России назвали обвинения абсурдными, голословными и надуманными.
Российское правительство также утвердило перечень недружественных стран, в который вошли Чехия и США.
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