Газета Daily Mail сравнила автомобили Cadillac Байдена и Aurus Путина

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17 июня 2021, 19:56 Источник: Daily Mail

Фото: Владимир Путин и Джо Байден, kremlin.ru

Британские СМИ сравнили автомобили Cadillac и Aurus, на которых президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин прибыли на место переговоров в Женеве. Двустороння встреча прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж.

В издании говорится, что Путин «может похвастаться уникальным бронированным лимузином, где пассажиры остаются в безопасности даже под водой». Автор отметил, что Aurus имеет 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 лошадиных сил, гибридный привод и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Стоимость такого автомобиля составляет 18 миллионов рублей, но лимузин российского президента оценивается гораздо выше, уточнил журналист.

При этом автор пишет, что Байден приехал на место переговоров с Путиным на бронированном автомобиле Cadillac по кличке «Зверь» стоимостью 1,5 млн долларов (108 млн рублей). Сообщается, что машина оборудована камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней из стали и керамики, «способной выдержать взрыв бомбы и пулевую стрельбу». Также в этом Cadillac есть встроенная система связи, кислородная система и запас крови президента на случай чрезвычайной ситуации. Кроме того, по данным источника, двери лимузина весят столько же, сколько двери самолета Boeing 757.

Журналист добавил, что на задних сиденьях установлен спутниковый телефон с прямой связью с вице-президентом Камалой Харрис и Пентагоном, а с помощью переключателя можно опустить стеклянную перегородку, которая отделит Байдена и его пассажиров от «любопытных глаз» водителя.

При этом автор пояснил, что издание меньше осведомлено об устройстве автомобиля Путина, чем о машине американского лидера.

Ранее сообщалось, что Путин и Байден обменялись в Женеве подарками.

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