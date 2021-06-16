Байден презентовал Путину хрустальную скульптуру и солнечные очки

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16 июня 2021, 20:53

президент США Джо Байден в солнечных очках, Pool/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 16 июня, подарил российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную скульптуру, а также солнечные очки-авиаторы.

Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информацию осведомленного источника, Джо Байден сегодня презентовал Владимиру Путину солнечные очки той модели, которую предпочитает сам.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Владимир Путин подарил президенту Соединенных Штатов письменный набор с росписью "хохлома".

Ранее сегодня переговоры лидеров РФ и США прошли в Женеве.

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