Путин заявил, что у него нет и не может быть иллюзий насчет отношений с США

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16 июня 2021, 20:10 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 16 июня, сообщил журналистам, что не имел и не имеет никаких иллюзий после встречи с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

"У меня и старых-то (иллюзий. – Прим. ред.) не было, а вы говорите про новые", – заметил Владимир Путин сегодня в рамках пресс-конференции, отвечая на вопрос, не появилось ли у него новых иллюзий после саммита с американским коллегой Джо Байденом. Политик также добавил, что в данном вопросе никаких иллюзий быть не может.

Напомним, ранее сегодня глава Российской Федерации заявил, что Джо Байден не приглашал его в гости.

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