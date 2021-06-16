Путин заявил, что у него нет и не может быть иллюзий насчет отношений с США

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 16 июня, сообщил журналистам, что не имел и не имеет никаких иллюзий после встречи с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.
"У меня и старых-то (иллюзий. – Прим. ред.) не было, а вы говорите про новые", – заметил Владимир Путин сегодня в рамках пресс-конференции, отвечая на вопрос, не появилось ли у него новых иллюзий после саммита с американским коллегой Джо Байденом. Политик также добавил, что в данном вопросе никаких иллюзий быть не может.
Напомним, ранее сегодня глава Российской Федерации заявил, что Джо Байден не приглашал его в гости.
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