Путин сообщил, что Байден не приглашал его в США

Глава Российской Федерации Владимир Путин вечером в среду, 16 июня, в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США в Женеве заявил, что Джо Байден не приглашал его в гости.
Владимир Путин также уточнил, что тоже пока не приглашал американского президента посетить Россию, поскольку для таких визитов "должны созреть условия".
Напомним, ранее сегодня лидер Российской Федерации заявил, что переговоры с главой США прошли хорошо. По словам политика, в рамках встречи не было какой-либо враждебности, хотя беседа проводилась в "принципиальном ключе".
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