Украина «вымела» бы Россию из Донбасса, если бы американский президент Джо Байден выделил армии бывшей советской республики 40 млрд долларов. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Арестовича, если бы власти США решили, что Киев должна победить Москву, они бы выделили Вооруженным силам Украины 40 млрд долларов на повышение боеспособности. В этом случае удалось бы «вымести» Россию из Донбасса в результате прямого боестолкновения, заявил собеседник журналистов.
Киевские власти обвиняют Москву в прямой военной помощи самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Российская сторона подобные утверждения опровергает.
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