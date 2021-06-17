Арестович: Украина «вымела» бы Россию из Донбасса, если бы Байден выделил ВСУ 40 млрд долларов

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17 июня 2021, 16:53

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина «вымела» бы Россию из Донбасса, если бы американский президент Джо Байден выделил армии бывшей советской республики 40 млрд долларов. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Арестовича, если бы власти США решили, что Киев должна победить Москву, они бы выделили Вооруженным силам Украины 40 млрд долларов на повышение боеспособности. В этом случае удалось бы «вымести» Россию из Донбасса в результате прямого боестолкновения, заявил собеседник журналистов.

Киевские власти обвиняют Москву в прямой военной помощи самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему у президента Владимира Зеленского не получится превратить ВСУ в самую мощную европейскую армию.

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