Политолог Сергей Марков: Путин был зол после переговоров с Байденом

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июня 2021, 14:40 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин был зол после переговоров с американским лидером Джо Байденом, состоявшихся накануне на территории Швейцарии. Об этом заявил Сергей Марков, отечественный политолог.

Эксперт обратил внимание на то, что тембр и энергетика ответов главы РФ на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом «скакали от спокойных к энергичным». Согласно точке зрения Маркова, Путина могла разозлить высказанная Байденом позиция, по которой Россия является врагом США.

Ранее в четверг сообщалось, что швейцарские переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом прокомментировал бывший президент Штатов Дональд Трамп.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости