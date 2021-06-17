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Политолог Сергей Марков: Путин был зол после переговоров с Байденом

, 14:40 Источник: «ПолитРоссия»

Политолог Сергей Марков: Путин был зол после переговоров с Байденом
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин был зол после переговоров с американским лидером Джо Байденом, состоявшихся накануне на территории Швейцарии. Об этом заявил Сергей Марков, отечественный политолог.

Эксперт обратил внимание на то, что тембр и энергетика ответов главы РФ на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом «скакали от спокойных к энергичным». Согласно точке зрения Маркова, Путина могла разозлить высказанная Байденом позиция, по которой Россия является врагом США.

Ранее в четверг сообщалось, что швейцарские переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом прокомментировал бывший президент Штатов Дональд Трамп.

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