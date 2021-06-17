Трамп посетовал, что саммит в Женеве был успешным только для России, США ничего не получили

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17 июня 2021, 09:32

Дональд Трамп, Sammy Minkoff/imago stock&people

Предшественник президента Джозефа Байдена, экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня в Женеве, ничего не получили.

Бывший президент США выразил мнение, встреча Путина и Байдена стала успешной для России, но не для США. "Мы предоставили высокую сцену и ничего не получили, а для России это был хороший день", - заявил Трамп в интервью телеканалу FoxNews. Республиканец заключил: "Я не понимаю, что мы в результате получили".

Экс-глава Белого дома также считает, что Москвы и Вашингтона могли бы сложиться "потрясающие" отношения, "по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран".

По словам Трампа, Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере экономики, а Вашингтону интересны "очень ценные территории, с точки зрения добычи ресурсов, и многое другое".

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