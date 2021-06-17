Киевский политолог Толстов: Украина получит возможность быстро вступить в НАТО, если откажется от Крыма и Донбасса

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июня 2021, 13:23

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украина получит возможность быстро вступить в Североатлантический альянс, если откажется от Крыма, присоединение которого к России не признает, и Донбасса, где с 2014 года продолжается военное противостояние. Об этом заявил киевский политолог Сергей Толстов.

Как указал эксперт, европейские государства придерживаются позиции, согласно которой нерешенность вооруженного конфликта в Донбассе является препятствием, блокирующим диалог о перспективах членства Украины в НАТО. Еще одной помехой Толстов назвал Крым, притязания на который сохраняют в Киеве.

Если украинские власти откажутся от Крыма и Донбасса, то получат возможность быстро ввести бывшую советскую республику в западный блок, привело точку зрения политолога российское интернет-издание «Репортер».

Ранее сегодня сообщалось, что киевские военные открыли снайперский огонь по позициям батальона ЛНР «Призрак» и ранили трех бойцов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости