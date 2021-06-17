В Донбассе военные ВСУ открыли снайперский огонь по позициям батальона ЛНР «Призрак» и ранили трех бойцов

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17 июня 2021, 11:08

Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

В Донбассе военные Вооруженных сил Украины открыли снайперский огонь по позициям батальона ЛНР «Призрак». Об этом говорится в публикации, которая появилась некоторое время назад в Telegram-канале журналиста Юрия Котенка.

Котенок написал, что результатом обстрела стало ранение трех бойцов ЛНР. Как отметил журналист, инцидент произошел на тех же позициях, которые на прошлой неделе атаковала киевская диверсионная группа, уничтожившая пятерых военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной республики. Согласно имеющейся информации, нападавшие применили оружие стандарта Североатлантического альянса.

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