В Донбассе военные ВСУ открыли снайперский огонь по позициям батальона ЛНР «Призрак» и ранили трех бойцов
17 июня 2021, 11:08
В Донбассе военные Вооруженных сил Украины открыли снайперский огонь по позициям батальона ЛНР «Призрак». Об этом говорится в публикации, которая появилась некоторое время назад в Telegram-канале журналиста Юрия Котенка.
Котенок написал, что результатом обстрела стало ранение трех бойцов ЛНР. Как отметил журналист, инцидент произошел на тех же позициях, которые на прошлой неделе атаковала киевская диверсионная группа, уничтожившая пятерых военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной республики. Согласно имеющейся информации, нападавшие применили оружие стандарта Североатлантического альянса.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.