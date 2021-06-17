Депутат Рады Волошин: армия России может ударить в направлении Киева в случае наступления ВСУ в Донбассе
17 июня 2021, 10:11
Спрогнозирован вероятный ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующее заявление сделал Олег Волошин, депутат Верховной Рады.
По словам парламентария, если ВСУ организуют наступление против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Москва в ответ, скорее всего, проведет масштабную военную операцию с высадкой в районе города Одессы. Также армия РФ может нанести удар в направлении Киева, отметил процитированный РИА Новости Волошин.
Как сообщалось ранее в четверг, портал «Русская весна» написал, что на Украине может вспыхнуть война между Соединенными Штатами и РФ.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.