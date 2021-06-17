Депутат Рады Волошин: армия России может ударить в направлении Киева в случае наступления ВСУ в Донбассе

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17 июня 2021, 10:11

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Спрогнозирован вероятный ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующее заявление сделал Олег Волошин, депутат Верховной Рады.

По словам парламентария, если ВСУ организуют наступление против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Москва в ответ, скорее всего, проведет масштабную военную операцию с высадкой в районе города Одессы. Также армия РФ может нанести удар в направлении Киева, отметил процитированный РИА Новости Волошин.

Как сообщалось ранее в четверг, портал «Русская весна» написал, что на Украине может вспыхнуть война между Соединенными Штатами и РФ.

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