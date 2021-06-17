Издание «Русская весна»: на Украине может разгореться война между США и Россией

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17 июня 2021, 09:07 Источник: «Русская весна»

Военные, Cpl. Alize Sotelo / globallookpress.com

На Украине может разгореться военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-издание «Русская весна» пишет, что в возглавляемом США Североатлантическом альянсе, вероятно, уже приняли решение относительно возможного членства в организации Киева. Если Украину примут в НАТО, на ее территории, рядом с государственными рубежами РФ, будут размещены ракеты, говорится в процитированной публикации.

Также сайт отмечает, что Вашингтон способен перекинуть в бывшую советскую республику наемников под видом инструкторов с целью провоцирования Москвы на военные действия.

На Украине может вспыхнуть вооруженный конфликт США и России, полагает портал.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest констатировало, что американской армии не хватает разведывательных технологий для войны с РФ.

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