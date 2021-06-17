Avia.pro: два российских Су-35С, проигнорировав истребители НАТО, вошли в пространство Эстонии и пробыли там с минуту

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17 июня 2021, 07:46 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Два российских самолета Су-35С, проигнорировав истребители Североатлантического альянса, вошли в воздушное пространство Эстонии и пробыли там с минуту. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что некоторое время назад пара Су-35С нарушила пространство Эстонии в районе острова Хийумаа, проигнорировав следовавшие за ними истребители НАТО F-35. Отмечается, что российские самолеты пробыли в эстонском небе около минуты, после чего покинули его.

Ранее в четверг сообщалось, что появилось видео с 3D-графикой, на котором украинская ракета уничтожает беспилотник РФ «Орион».

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