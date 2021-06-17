Avia.pro: два российских Су-35С, проигнорировав истребители НАТО, вошли в пространство Эстонии и пробыли там с минуту

Два российских самолета Су-35С, проигнорировав истребители Североатлантического альянса, вошли в воздушное пространство Эстонии и пробыли там с минуту. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Интернет-издание Avia.pro пишет, что некоторое время назад пара Су-35С нарушила пространство Эстонии в районе острова Хийумаа, проигнорировав следовавшие за ними истребители НАТО F-35. Отмечается, что российские самолеты пробыли в эстонском небе около минуты, после чего покинули его.
Ранее в четверг сообщалось, что появилось видео с 3D-графикой, на котором украинская ракета уничтожает беспилотник РФ «Орион».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.