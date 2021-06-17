Появилось видео с 3D-графикой, на котором украинская авиаракета уничтожает российский беспилотник «Орион»
17 июня 2021, 07:22
Появилось видео с 3D-графикой, на котором изображено, как украинская авиационная ракета уничтожает российский беспилотный летательный аппарат «Орион». Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.
В интернете разместили запись, посвященную боевому дрону ACE ONE, разрабатываемому Украиной. В ролике, в частности, присутствует фрагмент с 3D-графикой. Изображено, как аппарат выпускает ракету, которая уничтожает российский беспилотник «Орион».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что лидер непризнанной ДНР Денис Пушилин сделал заявление, согласно которому военный конфликт в Донбассе можно прекратить с помощью принуждения Киева к реализации минских договоренностей.
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