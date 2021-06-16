Пушилин: военный конфликт в Донбассе можно прекратить с помощью принуждения Украины к выполнению минских соглашений

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16 июня 2021, 16:51 Источник: РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Военный конфликт на территории Донбасса можно прекратить с помощью принуждения Украины к выполнению минских соглашений. Соответствующее заявление сделал Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР.

По словам политика, государствам, выступившим гарантами реализации мирных договоренностей, следует принудить Киев выполнить взятые на себя обязательства.

Другой вариант завершения противостояния в Донбассе, названный Пушилиным, предполагает фиксацию того, что «Украина вышла из соглашений».

Ранее в среду сообщалось, что военный корреспондент Юрий Котенок заявил о критической ситуации с обеспечением новым оружием сил ДНР и ЛНР.

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