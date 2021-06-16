Военкор Котенок заявил о критической ситуации с обеспечением новым оружием сил ДНР и ЛНР, противостоящих армии Украины

В войсках самопровозглашенных ДНР и ЛНР, противостоящих армии Украины, сложилась критическая ситуация с обеспечением новым вооружением. С соответствующим заявлением выступил Юрий Котенок, военный корреспондент из Донбасса.
Журналист прокомментировал в своем Telegram ликвидацию киевскими диверсантами пяти бойцов ЛНР, несших службу на одном из наблюдательных пунктов. По меньшей мере четверо из них были застрелены в упор.
По словам Котенка, данный инцидент, случившийся на прошлой неделе, очевидно, стал возможным из-за того, что Народная милиция республики не имеет средств контроля, позволяющих обнаружить перемещение вражеских диверсантов в условиях тумана. Именно в такую погоду произошло нападение.
Говоря в общем о состоянии сил ДНР и ЛНР, Котенок отметил, что в них сложилась критическая ситуация с обеспечением новым вооружением. Также военкор указал на то, что наблюдается «катастрофичный некомплект» личного состава.
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