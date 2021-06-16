Байден после саммита с Путиным раскритиковал американских журналистов за негативный настрой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подверг американскую прессу критике за негативный настрой относительно саммита с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся сегодня в Женеве.
"Вы настроены негативно", – заявил Байден представителям СМИ в аэропорту Женевы перед вылетом в Вашингтон. Американский лидер уточнил, что понимает попытки журналистов задать ему вопросы в отрицательном ключе, поскольку им необходимо сделать репортаж.
Политик, однако, обратил внимание на то, что репортеры никогда не задают позитивных вопросов.
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