Путин заявил, что Вашингтон игнорирует запросы Москвы по кибератакам

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16 июня 2021, 19:57 Источник: РИА "Новости"

программирование, pixabay.com

Глава РФ Владимир Путин заявил в среду, 16 июня, что российская сторона предоставляет всю информацию по кибератакам после запросов Соединенных Штатов Америки, но сама ответов не получает.

Владимир Путин обратил внимание на то, что в 2020 году Россия получила из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты в Америке. Еще два были получены в 2021 году. По словам российского лидера, на все из них Вашингтону поступили исчерпывающие ответы.

РФ в свою очередь направила 45 таких запросов американской стороне в прошлом году и 35 – в текущем, но не получила ни одного ответа, заметил Путин.

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