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Microsoft сообщила о хакерской атаке якобы из России на 150 организаций

, 07:59 Источник: РИА "Новости"

Microsoft сообщила о хакерской атаке якобы из России на 150 организаций
Microsoft, pixabay.com

Компания Microsoft заявила, что хакерская группа якобы из России, которая стояла за взломом SolarWinds, совершила атаки на 150 различных организаций в США и еще более чем в 20 странах мира.

В Microsoft отметили, что на этой неделе компания обнаружила кибератаки злоумышленника Nobelium, целью которых были правительственные учреждения, аналитические центры, консалтинговые фирмы и неправительственные организации.

По данным компании, атака хакерской группы Nobelium была направлена почти на 3 тысячи адресов электронной почты в 150 организациях в разных странах мира.

Доказательств того, что кибератака производилась с территории РФ к настоящему моменту не поступало.

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