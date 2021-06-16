В Белоруссии стартуют испытания собственной вакцины против COVID-19

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16 июня 2021, 18:23 Источник: БелТа

лаборатория, pixabay.com

В Белоруссии начинаются испытания вакцины против коронавируса нового типа, которая была создана учеными страны. Соответствующую информацию предоставили в среду, 16 июня, местные журналисты.

Согласно последним данным, предварительные испытания белорусской вакцины против коронавирусной инфекции начинаются в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии.

Представители СМИ сообщили сегодня, что разработку опытного образца планируется закончить к осени, а запустить препарат в производство – в 2022-м году.

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