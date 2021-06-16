Гинцбург заявил об эффективности «Спутник V» против индийского штамма

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16 июня 2021, 11:39

Фото: Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с журналистами Интерфакса сообщил, что в Москве обнаружена новая разновидность COVID-19, которая является измененным индийским штаммом. При этом, по его словам, «Спутник V» показывает эффективность против него в лабораторных условиях.



«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность «Спутника V» к этим штаммам», - рассказал Александр Гинцбург.



Он отметил, что лабораторные исследования показывают высокую эффективность вакцины "Спутник V" в отношении индийского штамма коронавируса.



«Если речь идет об эффективности (вакцины "Спутник V") в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», - подчеркнул Гинцбург.



По его словам, "Спутник V" создает очень большой запас по концентрации антител.



«Получив вакцину, человек будет защищен от индийского штамма», - подчеркнул ученый.



В последние дни в Москве растет заболеваемость коронавирусом. На утро вторника сообщалось о 14 185 случаях заражения за сутки по всей стране, из них 6 805 пришлись на Москву.





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