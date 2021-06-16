Боррель выдвинул идею о проведении «более щедрой визовой политики» в отношении россиян

Верховный представитель Еврсоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель озвучил предложение о проведении "более щедрой визовой политики" в отношении граждан Российской Федерации.
По словам Жозепа Борреля, в частности, это должно коснуться студентов из России.
Глава дипломатии Европейского Союза также добавил, что по-прежнему является сторонником позитивного взаимодействия с Москвой. Более того, Боррель подчеркнул, что существуют вопросы, решение которых невозможно без участия российской стороны.
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