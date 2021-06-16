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Боррель выдвинул идею о проведении «более щедрой визовой политики» в отношении россиян

, 15:38 Источник: РИА "Новости"

Боррель выдвинул идею о проведении «более щедрой визовой политики» в отношении россиян
глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Pool Philip Reynaerts/Keystone Press Agency

Верховный представитель Еврсоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель озвучил предложение о проведении "более щедрой визовой политики" в отношении граждан Российской Федерации.

По словам Жозепа Борреля, в частности, это должно коснуться студентов из России.

Глава дипломатии Европейского Союза также добавил, что по-прежнему является сторонником позитивного взаимодействия с Москвой. Более того, Боррель подчеркнул, что существуют вопросы, решение которых невозможно без участия российской стороны.

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