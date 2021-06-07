Глава Евросовета Шарль Мишель оценил отношения с Россией - на низком уровне

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7 июня 2021, 21:08

В понедельник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По мнению главы Евросовета, отношения с Россией находятся на низком уровне, и эта ситуация не отвечает интересам ни одной из сторон. Мишель пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией.

Шарль Мишель передал Владимиру Путину позицию Евросовета по продолжению в отношениях с Москвой политики пяти принципов, которые включают в себя исполнение Минских соглашений, укрепление отношений с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие сотрудничества Москвы и ЕС по международным вопросам, поддержка российского гражданского общества и связей между народами России и Евросоюза, - передает РИА Новости.

Как ответил Путин, хотя Москва и Брюссель остаются "весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций", взаимодействие в настоящее время "нельзя считать удовлетворительным".

"Возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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