Истребители ВВС Швейцарии сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве

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16 июня 2021, 15:08 Источник: РИА "Новости"

Женева, pixabay.com

Самолет, на борту которого находился президент России Владимир Путин, в небе над Женевой сопровождали истребители ВВС Швейцарии. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, сопровождали ли борт №1 швейцарские военные самолеты, Дмитрий Песков кратко заявил: "Да".

Напомним, ранее сегодня на женевской вилле Ла Гранж началась встреча президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Отметим, что это первый российско-американский саммит с момента переговоров главы РФ с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись в Хельсинки в 2018 году.

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