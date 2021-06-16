Опубликованы первые кадры Путина и Байдена на встрече в Женеве

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16 июня 2021, 14:42

флаг РФ и США, фото: Sascha Steinach via www.imago-images.de/ globallookpress.com

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал первые совместные кадры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена на двусторонней встрече в Женеве. Саммит начался на вилле Ла Гранж в 13.35 по местному времени (14.35 мск).

В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и посол РФ в США Анатолий Антонов.

По данным телеканала CNN, к Байдену на встрече в расширенном формате присоединятся госсекретарь США Энтони Блинкена, американский посол в Москве Джон Салливан, заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, помощник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

Ранее эксперт Владимир Батюк перечислил самые острые темы на переговорах Путина и Байдена в Женеве.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что российскому лидеру предстоит «нелегкий разговор».

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