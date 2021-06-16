Военный аналитик Фельгенгауэр: армейских сил России в Калининграде хватит на прорыв до Варшавы

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16 июня 2021, 15:00

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Армейских сил России на территории Калининграда хватит на прорыв до Варшавы. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад военный аналитик Павел Фельгенгауэр.

В конце прошлого месяца стало известно о намерении РФ создать порядка двадцати новых групп и частей в Западном военном округе. В Польше предположили, что планы Москвы касаются граничащей со страной Калининградской области.

Эксперт Фельгенгауэр, давший комментарий польскому изданию Defence24, констатировал, что армия России создает в эксклаве «бронированный кулак». При этом специалист отметил, что и тех сил РФ, которые имеются в Калининграде сейчас, хватит для прорыва до Варшавы или Сувалок. В случае проведения подобной операции наступающая группировка сможет также дойти до Литвы, спрогнозировал Павел Фельгенгауэр.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный сенатор Франц Клинцевич допустил возможность развертывания тактического ядерного оружия на Крымском полуострове.

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