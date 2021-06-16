WP: Байден отказал Госдепартаменту в введении санкций против Nord Stream 2

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16 июня 2021, 10:22 Источник: Washington Post

Фортуна, фото:Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден отказал Госдепартаменту в введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством трубопровода «Северный поток-2», и ее главы Маттиаса Варнига.

В издании говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд предложили ввести санкции, направленные на блокировку «Северного потока-2», без исключения для компании-оператора и ее исполнительного директора.

Однако Байден и высокопоставленные сотрудники Совета нацбезопасности выступили против ограничений, поскольку не захотели портить отношения с Германией.

Один из источников отметил, что проект завершен более чем на 90 процентов, поэтому «нет смысла ставить под угрозу отношения между Вашингтоном и Берлином».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в отношении «Северного потока-2» могут быть введены новые ограничительные меры со стороны США.

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