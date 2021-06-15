Глава МИД Германии Маас допустил введение очередных санкций США против «Северного потока - 2»

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15 июня 2021, 16:38

pixabay.com

Ситуация может развиваться таким образом, что в отношении “Северного потока - 2” могут быть введены новые ограничительные меры. Соответствующее решение могут принять в Вашингтоне. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, отмечает Bloomberg.

Журналисты поинтересовались у него, может ли американская сторона задействовать новые санкции против газового проекта. На это Маас ответил: “Я бы не сказал, что больше ничего не будет”.

По словам главы МИД Германии, в Соединенных Штатах позитивно на “Северный поток - 2” не смотрят, пишет news.ru. Речь идет как о республиканцах, так и демократах. Он добавил, что обсуждение темы данного проекта в последнее время может указывать на достижение консенсуса в скором времени.

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