Аргументы Недели В мире 13+

Появились видео, как жители деревни на северо-востоке Сирии выгнали и забросали камнями военный патруль США

, 09:16 Источник: «Русская весна»

Появились видео, как жители деревни на северо-востоке Сирии выгнали и забросали камнями военный патруль США
Военный, Idrees Abbas / globallookpress.com

Появились видеозаписи, на которых запечатлено, как жители деревни на северо-востоке Сирии выгнали и забросали камнями военный патруль Соединенных Штатов. Данные ролики доступны для просмотра на сайте YouTube.

Как информирует портал «Русская весна», жители деревни Фарфара, расположенной в провинции Хасеке, остановили американский конвой, перекрыв ему дорогу. В процитированной публикации отмечается, что сирийцы выгнали военных США с территории населенного пункта и забросали патруль камнями.

Ранее ресурс Avia.pro написал, что российские бомбардировщики Ту-22М3 готовы уничтожить протурецких боевиков в случае их наступления в Сирии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Математик Захаров спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России

Математик Захаров спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров обновил прогноз по росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По его словам, максимальный показатель новых случаев может быть зафиксировано к концу июня.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Политика

Политика

Общество