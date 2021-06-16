Появились видео, как жители деревни на северо-востоке Сирии выгнали и забросали камнями военный патруль США

Появились видеозаписи, на которых запечатлено, как жители деревни на северо-востоке Сирии выгнали и забросали камнями военный патруль Соединенных Штатов. Данные ролики доступны для просмотра на сайте YouTube.
Как информирует портал «Русская весна», жители деревни Фарфара, расположенной в провинции Хасеке, остановили американский конвой, перекрыв ему дорогу. В процитированной публикации отмечается, что сирийцы выгнали военных США с территории населенного пункта и забросали патруль камнями.
Ранее ресурс Avia.pro написал, что российские бомбардировщики Ту-22М3 готовы уничтожить протурецких боевиков в случае их наступления в Сирии.
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