Avia.pro: российские бомбардировщики Ту-22М3 готовы уничтожить протурецких джихадистов в случае их наступления в Сирии

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14 июня 2021, 07:42 Источник: Аvia.pro

Стратегический бомбардировщик Tу-22M3, MOD Russia / globallookpress.com

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 готовы уничтожить протурецких джихадистов в случае их наступления в Сирии. На это указывается в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Накануне сообщалось, что силы ВКС РФ, дислоцированные на территории арабской республики, были подняты в воздух на фоне появления информации о подготовке Турцией наступления вместе с поддерживаемыми Анкарой боевиками.

Портал Avia.pro пишет сегодня, что в случае эскалации ситуации в Сирии из-за действий джихадистов их готовы ликвидировать бомбардировщики Ту-22М3. Сайт констатирует, что в результате модернизации российской базы в Хмеймиме она получила возможность принимать данные самолеты.

Как отмечается в процитированной публикации, три Ту-22М3 за один боевой вылет смогут уничтожить до несколько тысяч представителей незаконных вооруженных формирований.

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