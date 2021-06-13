В Сирии силы ВКС России подняты в воздух на фоне появления информации о подготовке Турцией наступления вместе с джихадистами

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13 июня 2021, 07:26 Источник: «Русская весна»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В Сирии силы российских ВКС подняты в воздух на фоне появления информации о подготовке Турцией наступления вместе с джихадистами. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах интернет-прессы.

Портал «Русская весна» пишет, что стало известно о решении Анкары поддержать запрещенную в РФ террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» и начать атаку на войска, подконтрольные Дамаску. Подтверждены сведения о подготовке наступления турецкой армии и боевиков с позиций в районе Эль-Габ в направлении провинции Хама, а также наступлении на Даму и Нажи в провинции Латакия.

На этом фоне были подняты в небо силы ВКС России, которые наблюдают за ситуацией. Отечественная авиация несет службу в усиленном режиме и готова отреагировать на агрессию, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось накануне, сайт Avia.pro написал, что протурецкие джихадисты атаковали ракетами позиции армии Сирии, где ранее были замечены военные РФ.

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