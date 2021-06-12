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Avia.pro: протурецкие джихадисты атаковали ракетами позиции армии Сирии, где ранее были замечены российские военные

, 08:02 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: протурецкие джихадисты атаковали ракетами позиции армии Сирии, где ранее были замечены российские военные
Вооруженные люди в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Протурецкие боевики атаковали ракетами позиции армии Сирии, где ранее были замечены российские военнослужащие. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет сайт Avia.pro, после ликвидации в Идлибе силами ВКС РФ главарей запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» джихадисты, пользующиеся поддержкой Анкары, нанесли удары по сирийской армии с применением ракет ZelZal.

Атаке, в частности, подверглись позиции в районе города Хазарин. На данных позициях ранее были замечены и российские военные, отмечается в процитированном материале.

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