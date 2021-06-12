Avia.pro: протурецкие джихадисты атаковали ракетами позиции армии Сирии, где ранее были замечены российские военные

Протурецкие боевики атаковали ракетами позиции армии Сирии, где ранее были замечены российские военнослужащие. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет сайт Avia.pro, после ликвидации в Идлибе силами ВКС РФ главарей запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» джихадисты, пользующиеся поддержкой Анкары, нанесли удары по сирийской армии с применением ракет ZelZal.
Атаке, в частности, подверглись позиции в районе города Хазарин. На данных позициях ранее были замечены и российские военные, отмечается в процитированном материале.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.