Появилось видео уничтожения самолетами ВКС РФ главарей террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» в сирийском Идлибе

Появилось видео уничтожения самолетами российских ВКС главарей запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» в сирийском Идлибе. Данный ролик опубликован на сайте YouTube.
Интернет-издание «Русская весна» пишет, что в четверг на территории провинции Идлиб были ликвидированы официальный представитель террористической организации Абу Халид Шами, глава ее медиа-крыла Абу Мусаб Хомси, а также два сопровождавших их джихадиста. Авиация РФ нанесла удар по боевикам, когда они посещали один из блокпостов группировки, отмечается в процитированном материале. Уничтожение исламистов попало на видео.
Ранее сегодня портал Avia.pro сообщил, что истребители ВКС РФ и силы Черноморского флота начали отслеживание двух судов НАТО, вошедших в Черное море.
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