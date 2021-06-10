Появилось видео уничтожения самолетами ВКС РФ главарей террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» в сирийском Идлибе

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июня 2021, 21:01 Источник: «Русская весна»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео уничтожения самолетами российских ВКС главарей запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» в сирийском Идлибе. Данный ролик опубликован на сайте YouTube.

Интернет-издание «Русская весна» пишет, что в четверг на территории провинции Идлиб были ликвидированы официальный представитель террористической организации Абу Халид Шами, глава ее медиа-крыла Абу Мусаб Хомси, а также два сопровождавших их джихадиста. Авиация РФ нанесла удар по боевикам, когда они посещали один из блокпостов группировки, отмечается в процитированном материале. Уничтожение исламистов попало на видео.

Ранее сегодня портал Avia.pro сообщил, что истребители ВКС РФ и силы Черноморского флота начали отслеживание двух судов НАТО, вошедших в Черное море.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости