Портал Avia.pro: истребители ВКС РФ и силы Черноморского флота начали отслеживание двух кораблей НАТО, вошедших в Черное море

Истребители ВКС РФ и силы Черноморского флота начали отслеживание двух кораблей Североатлантического альянса, которые вошли в Черное море. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.
Сайт Avia.pro информирует, что некоторое время назад в Черном море появились два корабля НАТО из состава ударной группы, возглавляемой британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Речь идет о британском эсминце HMS Defender и нидерландском фрегате HNLMS Evertsen.
После входа судов в акваторию их перемещение начали отслеживать силы Черноморского флота РФ и отечественные истребители, отмечается в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее в четверг, китайский портал NetEase констатировал, что российский комплекс «Нудоль» способен дезориентировать американскую армию с помощью уничтожения космических спутников США.
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