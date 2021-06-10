Портал Avia.pro: истребители ВКС РФ и силы Черноморского флота начали отслеживание двух кораблей НАТО, вошедших в Черное море

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10 июня 2021, 16:33 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители ВКС РФ и силы Черноморского флота начали отслеживание двух кораблей Североатлантического альянса, которые вошли в Черное море. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Сайт Avia.pro информирует, что некоторое время назад в Черном море появились два корабля НАТО из состава ударной группы, возглавляемой британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Речь идет о британском эсминце HMS Defender и нидерландском фрегате HNLMS Evertsen.

После входа судов в акваторию их перемещение начали отслеживать силы Черноморского флота РФ и отечественные истребители, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в четверг, китайский портал NetEase констатировал, что российский комплекс «Нудоль» способен дезориентировать американскую армию с помощью уничтожения космических спутников США.

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