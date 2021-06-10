Сайт NetEase: российский комплекс «Нудоль» способен дезориентировать армию США с помощью уничтожения американских спутников

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10 июня 2021, 12:14 Источник: «ПолитЭксперт»

Американские военные, Lance Cpl. Scott Aubuchon / globallookpress.com

Российский комплекс ПРО «Нудоль» способен дезориентировать армию Соединенных Штатов с помощью уничтожения американских спутников. На это указывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал NetEase отмечает, что система «Нудоль» оснащена гиперзвуковыми снарядами, которые могут перехватывать боевые части межконтинентальных баллистических ракет и уничтожать американские космические аппараты, находящиеся на околоземной орбите. В материале сайта, пересказанном «ПолитЭкспертом», констатируется, что в современную эпоху спутники играют для Вооруженных сил роль «глаз». Таким образом, система «Нудоль» способна дезориентировать армию США, ликвидировав ее спутники.

Ранее в четверг ресурс Avia.pro написал, что российские ПВО защитят Крымский полуостров в случае атаки украинскими ракетами «Нептун».

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