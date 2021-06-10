Издание Avia.pro: российские ПВО защитят Крым в случае атаки украинскими ракетами «Нептун»

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10 июня 2021, 10:36 Источник: Аvia.pro

Учения ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ПВО защитят Крымский полуостров в случае атаки украинскими крылатыми ракетами «Нептун». Соответствующий вывод содержится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что армия РФ некоторое время назад организовала учения с применением зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3». В ходе тренировки был успешно отработан перехват воздушных целей, летящих над водной поверхностью. К таким целям относится ракета «Нептун», которая, согласно утверждениям киевской стороны, способна передвигаться на предельно низких высотах.

На Украине заявляли, что характеристики данных снарядов позволяют им уничтожить корабли Черноморского флота РФ. Как отмечает портал, проведенные учения продемонстрировали, что российские системы ПВО защитят Крым в случае атаки «Нептунами».

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный стратегический бомбардировщик ПАК ДА будет неуязвимым для всех видов существующего оружия.

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