Российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА будет неуязвим для всех видов существующего оружия

Российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА будет неуязвим для всех видов существующих вооружений. На это указывается в публикации, размещенной на страницах отечественных СМИ.
Интернет-издание Avia.pro пишет, ссылаясь на источник в военной сфере, что самолет, который, согласно ранее озвученным планам, должен появиться в армии РФ до конца 2027 года, получит полностью новый бортовой комплекс обороны. Данная система позволит защитить бомбардировщик от всех видов существующего оружия.
Ранее сегодня тот же самый портал сообщил, что российский флот нанес учебные удары ракетами «Калибр» по району в Балтийском море, где находились корабли НАТО.
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