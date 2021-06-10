Avia.pro: российский флот нанес учебные удары «Калибрами» по району в Балтийском море, где находились корабли НАТО

Российский флот нанес учебные удары крылатыми ракетами «Калибр» по району в Балтийском море, где находились корабли Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.
Сайт Avia.pro информирует, что ВМФ РФ провел учения, в ходе которых были произведены запуски «Калибров». В процитированной публикации отмечается, что тренировочные удары нанесли по району, где находились корабли НАТО, задействованные в маневрах Baltops 2021.
Портал пишет, что российская сторона организовала морские учения в ответ на провокационные действия западного блока.
Ранее в четверг сообщалось, что Москва может перебросить в Калининград ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» из-за активизации сил НАТО у границ.
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