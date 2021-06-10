Avia.pro: российский флот нанес учебные удары «Калибрами» по району в Балтийском море, где находились корабли НАТО

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10 июня 2021, 09:39 Источник: Аvia.pro

Запуск крылатой ракеты «Калибр», facebook.com/mod.mil.rus / globallookpress.com

Российский флот нанес учебные удары крылатыми ракетами «Калибр» по району в Балтийском море, где находились корабли Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Сайт Avia.pro информирует, что ВМФ РФ провел учения, в ходе которых были произведены запуски «Калибров». В процитированной публикации отмечается, что тренировочные удары нанесли по району, где находились корабли НАТО, задействованные в маневрах Baltops 2021.

Портал пишет, что российская сторона организовала морские учения в ответ на провокационные действия западного блока.

Ранее в четверг сообщалось, что Москва может перебросить в Калининград ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» из-за активизации сил НАТО у границ.

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