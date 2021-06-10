Аргументы Недели Общество 13+

Россия может перебросить в Калининград ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» из-за активизации сил НАТО у границ

, 07:58

Россия может перебросить в Калининград ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» из-за активизации сил НАТО у границ
Ракетный комплекс «Бал», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может перебросить в Калининград ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» из-за активизации сил Североатлантического альянса у границ. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Telegram-канал «БелВПО» пишет, что Минобороны РФ решило отправить в эксклав дополнительную партию самолетов Су-30СМ. В процитированном посте отмечается, что данный шаг связан с активизацией сил НАТО у российских государственных рубежей.

Также в настоящее время рассматривается вопрос о переброске в Калининград ракетных систем «Бал» и «Бастион».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американское издание The National Interest назвало планирующую авиабомбу «Дрель» возможным новым супероружием России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Киевский политолог Семченко: Украина потеряла от блокады Крыма уже десятки миллиардов долларов

Киевский политолог Семченко: Украина потеряла от блокады Крыма уже десятки миллиардов долларов

Украина потеряла от блокады присоединившегося к России Крыма уже десятки миллиардов долларов. Об этом в разговоре с представителями интернет-прессы заявил киевский политолог Александр Семченко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью