Россия может перебросить в Калининград ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» из-за активизации сил НАТО у границ

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2021, 07:58

Ракетный комплекс «Бал», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может перебросить в Калининград ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» из-за активизации сил Североатлантического альянса у границ. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Telegram-канал «БелВПО» пишет, что Минобороны РФ решило отправить в эксклав дополнительную партию самолетов Су-30СМ. В процитированном посте отмечается, что данный шаг связан с активизацией сил НАТО у российских государственных рубежей.

Также в настоящее время рассматривается вопрос о переброске в Калининград ракетных систем «Бал» и «Бастион».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американское издание The National Interest назвало планирующую авиабомбу «Дрель» возможным новым супероружием России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости