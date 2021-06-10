Россия может перебросить в Калининград ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» из-за активизации сил НАТО у границ
10 июня 2021, 07:58
Российская Федерация может перебросить в Калининград ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» из-за активизации сил Североатлантического альянса у границ. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.
Telegram-канал «БелВПО» пишет, что Минобороны РФ решило отправить в эксклав дополнительную партию самолетов Су-30СМ. В процитированном посте отмечается, что данный шаг связан с активизацией сил НАТО у российских государственных рубежей.
Также в настоящее время рассматривается вопрос о переброске в Калининград ракетных систем «Бал» и «Бастион».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что американское издание The National Interest назвало планирующую авиабомбу «Дрель» возможным новым супероружием России.
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