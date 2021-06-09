National Interest назвал планирующую авиабомбу «Дрель» возможным новым супероружием России

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2021, 15:19

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Планирующая авиабомба «Дрель», серийное производство которой должно начаться через два года, возможно, является новым супероружием Российской Федерации. На это указывается в публикации, появившейся на страницах американских СМИ.

The National Interest пишет, что вес снаряда составляет свыше 500 килограммов, радиус действия — от 30 до 50 километров. «Дрель» оснащена средствами радиоэлектронной борьбы. Это делает боеприпас неуязвимым для помех и обнаружения РЛС противника.

Предполагается, что «Дрель» может оказаться идеальным оружием для уничтожения подвижных целей, в частности, танков. В качестве вероятных носителей бомбы, в частности, рассматриваются самолеты Ту-22М и Су-24.

Американское издание назвало «Дрель» возможным новым супероружием РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что военный эксперт Василий Дандыкин поведал о российском корабле «Дерзкий», вызвавшем «зависть» в Соединенных Штатах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости