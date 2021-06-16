В Белом доме раскрыли детали встречи Байдена и Путина в Женеве

В ежедневном расписании президента США, которое распространил Белый дом, говорится, что встреча Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве на вилле Ла-Гранж состоится 16 июня в 13.35 по местному времени (14.35 мск).

«13.35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита», - сказано в документе.

Отмечается, что перед саммитом запланировано проведение протокольной съёмки.

При этом встреча в расширенном формате начнется в 14.55 по местному времени (15.55 мск) без подхода прессы, а в 16.40 по местному времени (17.40 мск) Байден «продолжит расширенную двустороннюю встречу» с Путиным. После саммита американский президент проведет пресс-конференцию, но точное время ее начала не обозначено. Байден ответит на вопросы прессы в особняке в соседнем парке Eaux-Vives.

Однако в Белом доме уточнили, что первым к прессе выйдет Путин.

Ранее сообщалось, что Байден вернётся в Вашингтон из европейского турне сразу после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.