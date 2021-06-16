Аргументы Недели В мире 13+

В Белом доме сообщили, что Байден вернется в Вашингтон сразу после встречи с Путиным

, 07:44 Источник: РИА Новости

В Белом доме сообщили, что Байден вернется в Вашингтон сразу после встречи с Путиным
Белый дом, фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден вернётся в Вашингтон из европейского турне в среду, 16 июня, сразу после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Саммит состоится в Женеве.

В ежедневном расписании Байдена, которое распространил Белый дом, говорится, что созыв журналистов для освещения приезда американского президента в Вашингтон запланирован на 23.00 (6.00 мск в четверг). Однако точное время посадки президентского борта еще неизвестно.

Отмечается, что Байден проведет в Женеве двусторонние переговоры с Путиным, а также два раунда встречи в расширенном составе.

Ранее Байден  заявил, что готов к встрече с Путиным. Американский лидер прибыл в Женеву 15 июня, Путин прилетит в Швейцарию 16 июня. При этом российский президент первым прибудет на место переговоров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Математик Захаров спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России

Математик Захаров спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров обновил прогноз по росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По его словам, максимальный показатель новых случаев может быть зафиксировано к концу июня.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Политика

Политика

Общество