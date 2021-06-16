В Белом доме сообщили, что Байден вернется в Вашингтон сразу после встречи с Путиным

Президент США Джо Байден вернётся в Вашингтон из европейского турне в среду, 16 июня, сразу после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Саммит состоится в Женеве.

В ежедневном расписании Байдена, которое распространил Белый дом, говорится, что созыв журналистов для освещения приезда американского президента в Вашингтон запланирован на 23.00 (6.00 мск в четверг). Однако точное время посадки президентского борта еще неизвестно.

Отмечается, что Байден проведет в Женеве двусторонние переговоры с Путиным, а также два раунда встречи в расширенном составе.

Ранее Байден заявил, что готов к встрече с Путиным. Американский лидер прибыл в Женеву 15 июня, Путин прилетит в Швейцарию 16 июня. При этом российский президент первым прибудет на место переговоров.