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Итальянский инфекционист Вайя считает, что «Спутник V» могут одобрить в Евросоюзе в июле

, 21:46 Источник: РИА "Новости"

Итальянский инфекционист Вайя считает, что «Спутник V» могут одобрить в Евросоюзе в июле
вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Директор итальянского научно-исследовательского института "Спалланцани" Франческо Вайя выразил мнение, что медицинские власти ЕС могут одобрить российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" в июле.

В настоящий момент российский препарат проходит процедуру постепенной экспертизы специалистами Европейского агентства по лекарственным средствам.

Франческо Вайя заявил, что итальянские власти призывают EMA ускорить рассмотрение вакцины "Спутник V". По мнению директора НИИ "Спалланцани", чем большим количеством вакцин располагают люди, тем лучше. Он предположил, что июль может быть "адекватной датой" для того, чтобы ответить на запрос РФПИ об одобрении препарата.

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