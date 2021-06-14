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Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Турцию

, 14:39 Источник: Gunboyu

Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Турцию
вакцина "Спутник V", Carol Smiljan/Keystone Press Agency

В понедельник, 14 июня, стало известно, что на территорию Турции прибыла первая партия российской вакцины против коронавируса нового типа"Спутник V". Об этом сообщили сегодня местные журналисты.

Согласно последней информации, самолет с вакциной "Спутник V" российского производства на борту приземлился в аэропорту Эсенбога.

Напомним, в минувшее воскресенье, 13 июня, стало известно, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершили проверки площадок, на которых производится вакцина против COVID-19. В настоящий момент эксперты регулятора ожидают поступления недостающей информации. 

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