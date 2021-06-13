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Инспекторы EMA завершили осмотр объектов производства российской вакцины «Спутник V»

, 14:23 Источник: La Stampa

Инспекторы EMA завершили осмотр объектов производства российской вакцины «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Carol Smiljan/Keystone Press Agency

В воскресенье, 13 июня, стало известно, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершили проверки площадок, на которых производится вакцина против COVID-19 "Спутник V".

Глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что инспекция объектов закончена. В настоящий момент регулятор ожидает поступления недостающей информации. Кавалери, однако, не смог назвать точные сроки рассмотрения досье для дальнейшего одобрения "Спутника V". Подчеркивается, что ЕМА в процессе утверждения препарата будет полагаться исключительно на соотношение риска и пользы.

Напомним, 4 марта регулятор ЕС заявил о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины.

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