Инспекторы EMA завершили осмотр объектов производства российской вакцины «Спутник V»

В воскресенье, 13 июня, стало известно, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершили проверки площадок, на которых производится вакцина против COVID-19 "Спутник V".
Глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что инспекция объектов закончена. В настоящий момент регулятор ожидает поступления недостающей информации. Кавалери, однако, не смог назвать точные сроки рассмотрения досье для дальнейшего одобрения "Спутника V". Подчеркивается, что ЕМА в процессе утверждения препарата будет полагаться исключительно на соотношение риска и пользы.
Напомним, 4 марта регулятор ЕС заявил о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины.
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