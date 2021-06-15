Сенатор Пушков оценил решение Кулебы не признавать договоренности по Украине, достигнутые «за спиной» Киева

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15 июня 2021, 20:23 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обещание главы МИД Украины Дмитрий Кулебы не признавать договоренности глав РФ и США, касающиеся Киева.

Сенатор заметил, что "наглость, конечно, второе счастье", однако когда имеется исключительно наглость, то это – "украинская дипломатия". Алексей Пушков также обратил внимание на то, что Киев многое не желает признавать, однако его "далеко не обо всем" спрашивают.

Напомним, ранее сегодня Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины не признают договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена "за спиной" Киева.

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