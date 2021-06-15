Сенатор Пушков оценил решение Кулебы не признавать договоренности по Украине, достигнутые «за спиной» Киева

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обещание главы МИД Украины Дмитрий Кулебы не признавать договоренности глав РФ и США, касающиеся Киева.
Сенатор заметил, что "наглость, конечно, второе счастье", однако когда имеется исключительно наглость, то это – "украинская дипломатия". Алексей Пушков также обратил внимание на то, что Киев многое не желает признавать, однако его "далеко не обо всем" спрашивают.
Напомним, ранее сегодня Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины не признают договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена "за спиной" Киева.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.