Кулеба считает, что риска принятия решений по Украине на встрече Байдена и Путина нет

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15 июня 2021, 15:50 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, John Macdougall/dpa

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, 15 июня, что риска принятия решений по Украине на встрече президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина нет.

Кулеба выразил уверенность в том, что Украина станет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться в рамках саммита лидеров США и России. Глава украинского МИД подчеркнул, что в Киеве не видят риска, что на этой встрече будет достигнута какая-либо договоренность относительно Украины.

По словам дипломата, до партнеров Киева было ранее донесено, что никакие решения относительно украинской стороны, принятые "за спиной" властей, признаваться не будут.

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