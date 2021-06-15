Кулеба считает, что риска принятия решений по Украине на встрече Байдена и Путина нет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, 15 июня, что риска принятия решений по Украине на встрече президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина нет.
Кулеба выразил уверенность в том, что Украина станет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться в рамках саммита лидеров США и России. Глава украинского МИД подчеркнул, что в Киеве не видят риска, что на этой встрече будет достигнута какая-либо договоренность относительно Украины.
По словам дипломата, до партнеров Киева было ранее донесено, что никакие решения относительно украинской стороны, принятые "за спиной" властей, признаваться не будут.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.